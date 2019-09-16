Словакия поддержала санкции против России: озвучена причина

Словакия поддержала продление санкций против России, введенных из-за агрессии на территории Украины.

Соответствующее заявление сделала президент Словацкой Республики Зузана Чапутова на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским 16 сентября.

"Каждое разрешение конфликта должно основываться на принципах международного права, и должно учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия, согласно с позицией Европейского Союза, поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", – отметила Чапутова.

Она подчеркнула, что Украина, как и каждая страна, имеет право на самоопределение и выбор собственного пути развития.

Чапутова и Зеленский Офис президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, также президент Словакии сообщила, что будет поддерживать Украину в ее стремлении часть частью Европейского Союза. Также она одобрительно отнеслась к углублению сотрудничества Украины и НАТО.

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