Слова Зеленского о Порошенко напомнили времена Януковича - СМИ

Комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности приговора экс-президенту Петру Порошенко напомнили журналистам западных изданий Виктора Януковича. Об этом говорится в материале "Голоса Америки".

Как известно, в ходе пресс-конференции по случаю годовщины президентской каденции Владимир Зеленский отметил: "Что касается приговора господину Порошенко - я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди". "Вы видели и вчерашний скандал. Они так руководили государством, что их ждет много самых разных приключений и различных приговоров", - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский

Слова президента о Петра Порошенко привлекли внимание журналистов западных изданий, напомнив некоторым Януковича.

"Трудно не вспомнить Януковича, который подобным образом говорил о Тимошенко", - твитит Джеймс Марсон из издания The Wall Street Journal.

"Зеленский звучал немного как Янукович", - отметил на комментарий президента о Порошенко журналист Buzzfeed Кристофер Миллер.

Миллер также отметил, что расследование по Порошенко, который назвал их политически мотивированными, "вызовут беспокойство западных стран, которые поддерживают Украину", - пишет Голос Америки.

Пресс-конференция Зеленского привлекла внимание не только комментариями по Порошенко. Журналист французских изданий Стефан Сиоган заявил, что западные журналисты не получили возможность задать вопрос президенту Украины, а украинские не давили на него по поводу важных проблем.

"Первая пресс-конференция Зеленского в 2020 году и позорный момент: власть показала себя самодовольной, а украинская пресса имеет большое мнение о себе, и при этом - ставила плохие вопрос, не могла охватить такие ключевые проблемы, как кумовство, деолигархизация, коррупция и правосудия, - пишет журналист. - Украинские журналисты вполне провалили обвинения в коррупции вокруг главы Офиса президента и других ключевых вопросов, позволив президенту с легкостью ими манипулировать ", - твитит Сиоган.