Главная Новости
23 мая • обновлено в 11:41
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Слова Зеленского о Порошенко напомнили времена Януковича - СМИ

4.4т
Читать материал на украинском

Комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности приговора экс-президенту Петру Порошенко напомнили журналистам западных изданий Виктора Януковича. Об этом говорится в материале "Голоса Америки".

Как известно, в ходе пресс-конференции по случаю годовщины президентской каденции Владимир Зеленский отметил: "Что касается приговора господину Порошенко - я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди". "Вы видели и вчерашний скандал. Они так руководили государством, что их ждет много самых разных приключений и различных приговоров", - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Слова президента о Петра Порошенко привлекли внимание журналистов западных изданий, напомнив некоторым Януковича.

"Трудно не вспомнить Януковича, который подобным образом говорил о Тимошенко", - твитит Джеймс Марсон из издания The Wall Street Journal.

"Зеленский звучал немного как Янукович", - отметил на комментарий президента о Порошенко журналист Buzzfeed Кристофер Миллер.

Миллер также отметил, что расследование по Порошенко, который назвал их политически мотивированными, "вызовут беспокойство западных стран, которые поддерживают Украину", - пишет Голос Америки.

Пресс-конференция Зеленского привлекла внимание не только комментариями по Порошенко. Журналист французских изданий Стефан Сиоган заявил, что западные журналисты не получили возможность задать вопрос президенту Украины, а украинские не давили на него по поводу важных проблем.

"Первая пресс-конференция Зеленского в 2020 году и позорный момент: власть показала себя самодовольной, а украинская пресса имеет большое мнение о себе, и при этом - ставила плохие вопрос, не могла охватить такие ключевые проблемы, как кумовство, деолигархизация, коррупция и правосудия, - пишет журналист. - Украинские журналисты вполне провалили обвинения в коррупции вокруг главы Офиса президента и других ключевых вопросов, позволив президенту с легкостью ими манипулировать ", - твитит Сиоган.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Пресс-конференция Зеленского 2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Персоны
Виктор Янукович Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
5
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 580.

    Вылечились: 6929. Умерли: 605.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19.

  • ВОЗ назвал новый эпицентр пандемии COVID-19 в мире – это не Китай и не Италия.

  • Ослабить карантин позволили еще трем областям: названы регионы Украины.

  • Ученые забраковали препарат от COVID-19, который принимал Трамп: повышает риск смерти.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги