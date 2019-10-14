Слова Зеленского о Меркель осложнят отношения с ЕС? В Раде дали фидбэк

Скандальный телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может осложнить дальнейшее получение помощи со стороны Евросоюза.
Такое мнение высказала народный депутат от фракции "Европейская солидарность", глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире ObozTV.
В частности, речь идет о высказывании Трампа, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "мало делает для Украины", с чем согласился и Зеленский.
Климпуш-Цинцадзе обратила внимание, что эту тему сразу подхватили медиа, особенно в Германии.
"Конечно, это осложнит дальнейшую помощь Украине. И ту жесткую, четкую позицию помощи Украине, которую все это время занимала канцлер ФРГ Ангела Меркель", – считает депутат.
Говоря о "кулуарном фидбэке" от европейских политиков, она добавила: "Не могу сказать, что наши немецкие и французские друзья радуются из-за того, что такие высказывания были сделаны".
При этом Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что официальная позиция европейских политиков по поводу помощи Украине остается неизменной.
"Мудрости и опытности нашим западным партнерам хватает, чтобы они четко отделяли высказывания президента от их отношения к стране и людям", – пояснила бывший вице-премьер.
Однако, по ее мнению, с украинской стороны придется приложить немало усилий, чтобы "сгладить" последствия высказываний Зеленского.
"Думаю, нам всем сейчас придется приложить множество усилий, чтобы нивелировать эмоциональный негатив от этого высказывания, прозвучавшего в разговоре Зеленского с Трампом. Всем – и дипломатам, и самому президенту Зеленскому, и парламентариям, и общественным организациям... Чтобы не осталось осадка от этих высказываний, необходимо активно поработать", – призвала нардеп.
Зеленский и Трамп на встрече в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В частности, во время разговора Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно помогает Украине, а Зеленский с ним согласился.
Крупные СМИ Германии раскритиковали Трампа и Зеленского за такую позицию. Издание Der Spiegel высказало мнение, что Зеленский обидел правительство ФРГ, ни разу не вспомнив о значительных дипломатических усилиях Меркель в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.
Стоит добавить, что Ангела Меркель поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
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