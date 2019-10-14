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14 октября • обновлено в 19:40
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Слова Зеленского о Меркель осложнят отношения с ЕС? В Раде дали фидбэк

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Скандальный телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может осложнить дальнейшее получение помощи со стороны Евросоюза.

Такое мнение высказала народный депутат от фракции "Европейская солидарность", глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире ObozTV.

В частности, речь идет о высказывании Трампа, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "мало делает для Украины", с чем согласился и Зеленский.

Климпуш-Цинцадзе обратила внимание, что эту тему сразу подхватили медиа, особенно в Германии.

"Конечно, это осложнит дальнейшую помощь Украине. И ту жесткую, четкую позицию помощи Украине, которую все это время занимала канцлер ФРГ Ангела Меркель", – считает депутат.

Говоря о "кулуарном фидбэке" от европейских политиков, она добавила: "Не могу сказать, что наши немецкие и французские друзья радуются из-за того, что такие высказывания были сделаны".

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При этом Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что официальная позиция европейских политиков по поводу помощи Украине остается неизменной.

"Мудрости и опытности нашим западным партнерам хватает, чтобы они четко отделяли высказывания президента от их отношения к стране и людям", – пояснила бывший вице-премьер.

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Однако, по ее мнению, с украинской стороны придется приложить немало усилий, чтобы "сгладить" последствия высказываний Зеленского.

"Думаю, нам всем сейчас придется приложить множество усилий, чтобы нивелировать эмоциональный негатив от этого высказывания, прозвучавшего в разговоре Зеленского с Трампом. Всем – и дипломатам, и самому президенту Зеленскому, и парламентариям, и общественным организациям... Чтобы не осталось осадка от этих высказываний, необходимо активно поработать", – призвала нардеп.

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president.gov.ua

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Персоны
Иванна Климпуш-Цинцадзе Владимир Зеленский Дональд Трамп Ангела Меркель
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Обос", высказывание Трампа, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "мало делает для Украины", с чем согласился и Зеленский? Разве это был телефонный разговор? Купите себе в редакцию миномет "Молот", умники ...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ни чего страшного. Украинцы умеют вылизывать задницы их поймут и простят
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