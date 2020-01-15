"Не тот голос": у Зеленского пояснили нашумевший разговор с Гончаруком

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергла свое участие в скандальном разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком, записи которого были слиты в сеть 15 января.

Соответствующий пост появился на Facebook-странице чиновницы. Она подчеркнула, что голос на видео ей не принадлежит.

"На пленках, которые были распространены в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения", – написала Ковалив.

Она добавила, что если эти переговоры действительно имели место, то она не знает "ни когда, ни где они происходили".

Встреча, на которой, возможно, был записан разговор facebook.com/NationalBankOfUkraine

Юлия Ковалив facebook.com/yuliya.kovaliv

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, записи появились на новосозданном YouTube-канале. На первом ролике якобы Гончарук сделал ряд неоднозначных заявлений.

Вскоре появилось продолжение разговора, а также было установлено вероятное место, где он состоялся.

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