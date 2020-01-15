Главная Новости
16 января • обновлено в 00:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не тот голос": у Зеленского пояснили нашумевший разговор с Гончаруком

2.9т
Читать материал на украинском

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергла свое участие в скандальном разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком, записи которого были слиты в сеть 15 января.

Соответствующий пост появился на Facebook-странице чиновницы. Она подчеркнула, что голос на видео ей не принадлежит.

"На пленках, которые были распространены в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения", – написала Ковалив.

Новости
"Зеленский может подписать в любую минуту": у Богдана рассказали о заявлении Гончарука об отставке, Кабмин опроверг

Она добавила, что если эти переговоры действительно имели место, то она не знает "ни когда, ни где они происходили".

Встреча, на которой, возможно, был записан разговор

Встреча, на которой, возможно, был записан разговор

facebook.com/NationalBankOfUkraine

Юлия Ковалив

Юлия Ковалив

facebook.com/yuliya.kovaliv

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, записи появились на новосозданном YouTube-канале. На первом ролике якобы Гончарук сделал ряд неоднозначных заявлений.

Вскоре появилось продолжение разговора, а также было установлено вероятное место, где он состоялся.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Алексей Гончарук Юлия Ковалив
Место
Украина
Теги
Офис президента скандалы политика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
На воре и шапка горит))) Зачем сразу оправдываться , если еще никто не обвинил?) И ты действительно не виноват.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги