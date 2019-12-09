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9 декабря • обновлено в 20:53
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Слишком долго ждут мира: в Германии категорично высказались о санкциях против России

3.4т
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В Министерстве иностранных дел Германии не видят причин снимать санкции с России, которые были введены странами Евросоюза.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел ФРН Гайко Маас, передает hromadske.

По его словам, Москва должна внести свой вклад в прекращение войны на Донбассе для улучшения российско-европейских отношений.

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"Люди в Восточной Украине слишком долго ждут, чтобы там наступил мир. Пока нет оснований выступать против политики санкции ЕС", - отметил Маас.

Санкции против России

Санкции против России

Укинформ

Ранее OBOZREVATEL писал, что США ударили новыми санкциями по РФ и объявили "охоту" на россиян. Ограничительные меры затронут несколько компаний.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
санкции
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