Слишком долго ждут мира: в Германии категорично высказались о санкциях против России

В Министерстве иностранных дел Германии не видят причин снимать санкции с России, которые были введены странами Евросоюза.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел ФРН Гайко Маас, передает hromadske.

По его словам, Москва должна внести свой вклад в прекращение войны на Донбассе для улучшения российско-европейских отношений.

"Люди в Восточной Украине слишком долго ждут, чтобы там наступил мир. Пока нет оснований выступать против политики санкции ЕС", - отметил Маас.

Санкции против России Укинформ

Ранее OBOZREVATEL писал, что США ударили новыми санкциями по РФ и объявили "охоту" на россиян. Ограничительные меры затронут несколько компаний.

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