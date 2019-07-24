"Слили" компромат: Шокин и Луценко помогли Трампу на выборах-2020 – СМИ

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин и действующий глава ГПУ Юрий Луценко помогли команде президента США Дональда Трампа в информационной кампании против Джо Байдена.

Так, украинские политики предоставили адвокату Трампа Рудольфу Джулиани "компромат" на его конкурента на президентских выборах 2020 года, пишет "Громадське" со ссылкой на совместное расследование издания BuzzFeed и проекта расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Данную информацию журналистам рассказал эмигрант из бывшего СССР Лев Парнас, заявив, что вместе с другом Игорем Фруманом был посредником между адвокатом главы США и украинскими чиновниками.

Юрий Луценко и Виктор Шокин Коллаж

Отметим, в 2016 году Парнас перечислил треть миллиона долларов на кампанию Дональда Трампа.

По его словам, в конце 2018-го Фруману позвонил "знакомый" из Украины, и сообщил, что бывший генеральный прокурор Шокин располагает информацией о Байдене, которая может заинтересовать команду Трампа. В то время уже было известно, что Байден намерен баллотироваться в президенты от Демократической партии.

Джо Байден и Дональд Трамп RT

Парнас и Фруман организовали разговор по Skype между Джулиани и Шокиным. Последний заявил, что сын Байдена (Хантер Байден) заработал 3 млн долларов за несколько лет работы в компании Burisma экс-министра экологии Украины Николая Злочевского.

Кроме этого, Парнас и Фруман организовали встречу Джулиани и Луценко в Нью-Йорке в январе 2019-го.

Журналисты утверждают, что на встрече генпрокурор передал Джулиани документы, по его мнению доказывающие, что посольство США в Украине в 2016-м пыталось повлиять на американские выборы в пользу Хиллари Клинтон.

В феврале 2019-го Парнас и Джулиани еще раз встретились с Луценко в Варшаве. Генпрокурор после этого заявил, что передал США информацию, чтобы способствовать официальному расследованию.

Лев Парнас и Игорь Фруман BuzzFeed

Журналисты утверждают, что Парнас и Фруман лоббировали отзыв из Украины посла Мари Йованович, которая критиковала работу Луценко в ГПУ. В частности, в мае 2019-го они убеждали в необходимости такого шага влиятельного представителя Республиканской партии Пита Сешна.

Парнас и Фруман, по данным расследователей, также пытались установить контакт с президентом Владимиром Зеленским. Оба во время инаугурации Зеленского находились в Киеве и остановились в отеле Hilton.

В свою очередь олигарх Игорь Коломойский утверждает, что Парнас и Фруман приезжали к нему в Израиль после победы Зеленского на выборах. Они пытались договорится о встрече с главой страны.

"Я сказал им, что не собираюсь быть посредником в чьих либо встречах с Зеленских", – цитирует издание Коломойского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа.

Николай Злочевский Гордон

После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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