"Следующий шаг – снятие санкций с России": Геращенко рассказала о предательстве в ПАСЕ

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в скором времени Парламентская ассамблея Совета Европы может снять санкции с России.

Своим мнением поделилась она в Facebook после заседания ПАСЕ 24 июня в Страсбурге, в котором принимала участие в составе украинской делегации. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Большинство европейцев говорят страшные на самом деле вещи. Мол, вот 5 лет работают санкции против РФ и они ничего не дают, СЕ и ПАСЕ – не те организации, которые занимаются вопросами безопасности или защиты территориальной целостности, это не наши задачи и компетенции, мы не должны заниматься решением внутренних конфликтов между странами-членами нашей организации, мы должны позаботиться о будущем нашей организации и требовать уплаты от РФ взноса, деньги – это очень важно, самое важное", – поделилась Геращенко.

Геращенко рассказала о предательстве в ПАСЕ

По словам нардепа, слова прощения в сторону России отпускают даже представители Нидерландов, несмотря на результаты последних расследований, подтверждающих вину РФ в катастрофе рейса MH17 на Донбассе.

"Я горжусь своими коллегами. Которые чуть ли не единственные в этом зале называют вещи своими именами. Что это предательство. Что это индульгенция на убийство. Что украинцы, наша страна подарила Европе мир, противостоя эти 5 тяжелых лет агрессору, а им плевать на наши жертвы. Мы вспоминаем убитых, раненых, заложников, моряков, заключенных, мы говорим европейцам об их ответственности и стыде, о двойных стандартах", – подчеркнула она.

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Геращенко назвала заседание ПАСЕ европейским мастер-классом по фарисейству и попыткой оправдать измену, поблагодарив представителей Грузии, Балтии и Британии, которые продолжают борьбу против возвращения России.

"Стыдно за каждого, кто пытается оправдать этот позор. Мы, украинская делегация, не будем это оправдывать. Нам трудно. Мы почти одни. Эти 5 лет мы действительно держали оборону, за нами был президент, был МИД, была АП. Сегодня наши силы намного слабее. И это первая ласточка. Возвращение российской делегации в ПАСЕ – начало. Следующее – это отмена санкций в ЕС. Похоже, Европа к этому готова", – резюмировала Геращенко.

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.

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