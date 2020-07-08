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Следствие по Порошенко завершено: меру пресечения избирать передумали

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Политика
21,5 т.
Следствие по Порошенко завершено: меру пресечения избирать передумали

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Также ему не будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в Facebook. При этом Печерский районный суд Киева изначально опубликовал постановление от 8 июля, где заявлял о продлении досудебного следствия на 3 месяца.

Однако уже во время судебного заседания представитель Государственного бюро расследований сообщил, что у него есть постановление генпрокурора Ирины Венедиктовой о завершении досудебного следствия – оно было принято еще 7 июля. Кроме того, Новиков написал, что ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения не подлежит рассмотрению.

"В ОГПУ паника. Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда Батрин в том, что им необходимы еще 3 месяца для окончания следствия о назначении Семочко. Иначе никак, совсем. Очень сложное дело. А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению", – написал Новиков.

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко Telegram-канал Алексея Гончаренко

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко Telegram-канал Алексея Гончаренко

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко Facebook Ильи Новикова

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что производство против пятого президента Петра Порошенко о якобы нарушении при назначении Сергея Семочко было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки.

УкраинаГосударственное Бюро РасследованийПартия "Европейская солидарность"Петр Порошенко
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