Следствие по Порошенко завершено: меру пресечения избирать передумали

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Также ему не будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в Facebook. При этом Печерский районный суд Киева изначально опубликовал постановление от 8 июля, где заявлял о продлении досудебного следствия на 3 месяца.

Однако уже во время судебного заседания представитель Государственного бюро расследований сообщил, что у него есть постановление генпрокурора Ирины Венедиктовой о завершении досудебного следствия – оно было принято еще 7 июля. Кроме того, Новиков написал, что ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения не подлежит рассмотрению.

"В ОГПУ паника. Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда Батрин в том, что им необходимы еще 3 месяца для окончания следствия о назначении Семочко. Иначе никак, совсем. Очень сложное дело. А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению", – написал Новиков.

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко Telegram-канал Алексея Гончаренко

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко Telegram-канал Алексея Гончаренко

ГБР завершило следствие относительно Петра Порошенко Facebook Ильи Новикова

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что производство против пятого президента Петра Порошенко о якобы нарушении при назначении Сергея Семочко было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки.