Следователи ГБР не хотят являться в суд – адвокат Порошенко

Следователи ГБР, которых вызвали для дачи показаний по делу, которое фактически касается украинских моряков, не желают появляться в суд. Их должны допросить о том, каким образом секретные материалы из ГБР попадали к посторонним лицам.

Об этом журналистам заявил адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань, который второй день подряд пытался передать четырем следователем вызовы в суд. Об этом написала пресс-служба "ЕС".

"Мне было сообщено, что, возможно, суд ошибся и неправильно решил, чтобы именно я вручал эти повестки. Я, конечно, проинформирую суд. И, фактически, было отказано в предоставлении помощи по вручению повесток следователем, предложено обратиться письменно, что я сделал раньше. И единственный вывод, который можно здесь сделать, –следователи ГБР не желают получать повестки и, наверное, не хотят появляться в Печерский суд для того, чтобы дать показания", – отметил адвокат.

Адвокат Порошенко заявил, что следователи ГБР не хотят являться в суд

По его словам, речь идет о "деле моряков", о том, что информация, в том числе и с ограниченным доступом, которая попадала в ГБР, передавалась в Россию.

"Мы знаем, например, что для проведения экспертизы изымались секретные документы, даже из Генерального штаба, планы Вооруженных сил Украины. Мы утверждаем, что это производство – это ничто иное, как канал утечки информации", – подчеркнул Головань.

Он также пояснил, что следователей ГБР должны допросить именно о том, каким путем закрытая информация, которая попадала в ГБР, вытекала за его пределы. Головань напомнил, что деятельность ГБР и его бывшего директора Романа Трубы должна стать объектом расследования правоохранительных органов.

Правозащитник добавил, что о работе бюро уже зарегистрировано шесть уголовных производств.

"Мы будем добиваться, чтобы вся эта группировка, возглавляемая Романом Трубой, которое в свое время использовало Государственное бюро расследований для политических преследований и для содействия подрывной деятельности государства-агрессора, чтобы эти люди были привлечены к ответственности", – подытожил адвокат Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокату Порошенко Голованю указали вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки в суд. Если сделать это не удастся, будет подаваться ходатайство о принудительной доставке свидетелей в суд.

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