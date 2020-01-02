Следователей ГБР могут принудительно доставить в суд – адвокат Порошенко

Адвокату пятого президента Украины Петра Порошенко Игорю Голованю поручили вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки в суд.

Если сделать это не удастся, будет подаваться ходатайство о принудительной доставке свидетелей в суд. Об этом рассказал сам Головань во время пресс-конференции у здания ГБР, написал "Прямой" (чтобы посмотреть видео, дсокролльте до конца страницы).

По его мнению, сотрудники ГБР "просто не знают, что делать с повестками в суд".

Адвокат Порошенко заявил, что следователей ГБР могут принудительно доставить в суд

"О деятельности Госбюро расследований мы узнаем по слухам, из telegram-каналов. А по закону, гражданско-процессуальному законодательству, повестки должны вручаться. Я попробую показать следователям ГБР, что такое повестка, что с ней надо делать. Чтобы человек, которого вызывают в суд понимал, куда и когда он должен появиться", – добавил правозащитник.

По словам Голованя, если ему не удастся вручить следователем ГБР повестки в суд, он будет настаивать на принудительном их приводе в суд.

"В сопроводительном письме мы пишем, что если мне по тем или иным причинам не удастся вручить следователем ГБР повестки в суд, то будем подавать ходатайство о принудительном приводе свидетелей в суд", – подчеркнул адвокат.

Головань отметил, что сначала ему действительно не удалось вручить повестки, впрочем, 3 января он сделает повторную попытку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидеру партии "Европейская солидарность" Порошенко было выдвинуто "подозрение", которое члены "ЕС" назвали русским заказом на нанесение вреда репутации политика. В то же время в Европе осудили такие преследования Порошенко.

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