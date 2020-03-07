"Тупая овца и обезьяна!" Следователь Нацполиции грубо обозвал нардепа от "Голоса" и попал в скандал

Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов обозвал народного депутата от "Голоса" Александру Устинову "тупой овцой" и "обезьяной".

Соответствующие скриншоты с его поста нардеп обнародовала на своей странице в Facebook, отметив, что успела запечатлеть этот момент до того, как он отредактировал запись.

"Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело", – такими эпитетами приветствуют сейчас депутаток представители моей новой Национальной полиции. Вот и меня публично поздравил накануне праздника целый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов", – написала она.

Александра Устинова Фото из Facebook

По словам нардепа, такое обращение последовало после того, как она собрала подписи 50 депутатов и направила обращение главе МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить "объективное и полное расследование возможного совершения противоправных действий этим человеком".

"Он, его жена – миллионерша и их имущество – фигуранты последнего расследования Бигуса. Заместитель начальника ГСУ Нацполиции шесть раз правил свой постик, но скрины не горят. Жаль, что человек на такой высокой должности в Нацполиции этого не знает", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, отметим, что партия "Голос" отказалась от голосования за новый Кабинет министров в Украине.

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