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7 марта • обновлено в 18:39
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Следователь Нацполиции обозвал нардепа от "Голоса" и попал в скандал

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Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов обозвал народного депутата от "Голоса" Александру Устинову "тупой овцой" и "обезьяной".

Соответствующие скриншоты с его поста нардеп обнародовала на своей странице в Facebook, отметив, что успела запечатлеть этот момент до того, как он отредактировал запись.

"Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело", – такими эпитетами приветствуют сейчас депутаток представители моей новой Национальной полиции. Вот и меня публично поздравил накануне праздника целый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов", – написала она.

Александра Устинова

Александра Устинова

Фото из Facebook

По словам нардепа, такое обращение последовало после того, как она собрала подписи 50 депутатов и направила обращение главе МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить "объективное и полное расследование возможного совершения противоправных действий этим человеком".

"Он, его жена – миллионерша и их имущество – фигуранты последнего расследования Бигуса. Заместитель начальника ГСУ Нацполиции шесть раз правил свой постик, но скрины не горят. Жаль, что человек на такой высокой должности в Нацполиции этого не знает", – добавила она.

"Тупая овца и обезьяна!" Следователь Нацполиции грубо обозвал нардепа от "Голоса" и попал в скандал
"Тупая овца и обезьяна!" Следователь Нацполиции грубо обозвал нардепа от "Голоса" и попал в скандал
"Тупая овца и обезьяна!" Следователь Нацполиции грубо обозвал нардепа от "Голоса" и попал в скандал
"Тупая овца и обезьяна!" Следователь Нацполиции грубо обозвал нардепа от "Голоса" и попал в скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, отметим, что партия "Голос" отказалась от голосования за новый Кабинет министров в Украине.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Александра Устинова
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" Национальная полиция Украины
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Ш. Олег
Ш. Олег
Тьфу ты, а я думал тут про Фарион… :)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а че не так он сказал? то что не бараном назвал
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