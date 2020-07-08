Следователь ГБР признался, что на него давили в "делах" Порошенко

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.

Соответствующее видеозаявление на своей странице в сети Facebook обнародовал адвокат Порошенко Илья Новиков. Он также сообщил, что так называемое "дело" Ленинской кузницы" закрыто.

"Уголовное дело по "Ленинской кузнице" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", – написал Новиков.

Facebook Ильи Новикова

Корецкий в видео заявил: "Я готов, потому что я только за публичность. Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские ", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: "нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", потому что для тебя нет места. Потому что ты им не подходишь. Так конечно, что я готов выйти на прессу. Я принял это решение", – сказал Корецкий.

Facebook Ильи Новикова

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля Печерский районный суд Киева собрался на очередное заседание с целью избрания меры пресечения Порошенко. В его поддержку под судом собрались тысячи людей.