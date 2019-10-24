"Следовало действовать тише!" Полиграфолог разнесла проверки нардепов на детекторе лжи

Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов Татьяна Морозова заявила, что использовать полиграф для исследования политической коррупции можно, но делать это нужно было иначе.

Об этом она заявила в интервью "Укринформу", комментируя скандал из-за возможного подкупа народных депутатов из Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Журналистов не удержишь от хайпа, а окружение президента не очень взвешенно решило придать делу публичности. Но полиграфное исследование – обычная рутинная работа. Здесь следовало действовать тише. Как это сделала бы я? Я бы назначила встречу депутатам, во время встречи объяснила бы ситуацию и предложила бы пройти полиграф", – рассказала Морозова.

Но к этому, по ее словам, полиграфологи были бы подготовлены, изучили бы ситуацию, имеющуюся оперативную информацию, информацию по фактам, которая уже есть и доказана, и составили бы тестовые опросники.

Татьяна Морозова Укринформ

"Собралась бы группа полиграфологов высокого уровня – желательно, чтобы это были бывшие работники правоохранительных органов. Бывшие – чтобы не было на них давления со стороны руководства, правоохранители – потому что, если человек прошел горнило тестирований в правоохранительных структурах, он более взвешенный и профессиональный, он понимает вес слова и точно не намерен схватить хайп", – уточнила полиграфолог.

По ее словам, тестирование в прямом эфире – это неправильно, это экспертное исследование, которое предполагает учет психических качеств, психологических особенностей, но никак не предполагает шоу.

"Что касается вопроса о нашем случае. Суток для подготовки полиграфолога для этого тестирования вполне достаточно. Если бы это делала я, то собрала бы учеников, провела мозговой штурм, составила бы тесты, и все бы тестировались одновременно. А чтобы не было давления, то полиграфологи вытянули бы жребий, кого именно они будут тестировать. Чтобы никто не знал, кто кого будет тестировать. Таким образом, была бы достигнута беспристрастность", – подытожила полиграфолог.

Арахамия и Дубинский коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента хочет проверить парламентариев от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

23 октября Дубинский прошел проверку на детекторе лжи.

При этом глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который также пришел на проверку полиграфом вслед за Дубинским, не смог проходить испытание.

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