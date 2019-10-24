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24 октября • обновлено в 12:09
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"Следовало действовать тише!" Полиграфолог разнесла проверки нардепов на детекторе лжи

6.1т Читать материал на украинском

Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов Татьяна Морозова заявила, что использовать полиграф для исследования политической коррупции можно, но делать это нужно было иначе.

Об этом она заявила в интервью "Укринформу", комментируя скандал из-за возможного подкупа народных депутатов из Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Журналистов не удержишь от хайпа, а окружение президента не очень взвешенно решило придать делу публичности. Но полиграфное исследование – обычная рутинная работа. Здесь следовало действовать тише. Как это сделала бы я? Я бы назначила встречу депутатам, во время встречи объяснила бы ситуацию и предложила бы пройти полиграф", – рассказала Морозова.

Но к этому, по ее словам, полиграфологи были бы подготовлены, изучили бы ситуацию, имеющуюся оперативную информацию, информацию по фактам, которая уже есть и доказана, и составили бы тестовые опросники.

Татьяна Морозова

Татьяна Морозова

Укринформ

"Собралась бы группа полиграфологов высокого уровня – желательно, чтобы это были бывшие работники правоохранительных органов. Бывшие – чтобы не было на них давления со стороны руководства, правоохранители – потому что, если человек прошел горнило тестирований в правоохранительных структурах, он более взвешенный и профессиональный, он понимает вес слова и точно не намерен схватить хайп", – уточнила полиграфолог.

По ее словам, тестирование в прямом эфире – это неправильно, это экспертное исследование, которое предполагает учет психических качеств, психологических особенностей, но никак не предполагает шоу.

"Что касается вопроса о нашем случае. Суток для подготовки полиграфолога для этого тестирования вполне достаточно. Если бы это делала я, то собрала бы учеников, провела мозговой штурм, составила бы тесты, и все бы тестировались одновременно. А чтобы не было давления, то полиграфологи вытянули бы жребий, кого именно они будут тестировать. Чтобы никто не знал, кто кого будет тестировать. Таким образом, была бы достигнута беспристрастность", – подытожила полиграфолог.

Арахамия и Дубинский

Арахамия и Дубинский

коллаж

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Персоны
Александр Дубинский Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
полиграф детектор лжи
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