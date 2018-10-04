''Слава Украине!'' Рада приняла историческое изменение в ВСУ

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №9036 о замене приветствия в Вооруженных силах Украины (ВСУ) советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Соответствующее решение 4 октября на заседании парламента поддержал 271 народный депутат при минимально необходимых 226.

В частности, теперь лицо, которое вручило боевой флаг, приветствует личный состав воинской части словами "Слава Украине". На что личный состав отвечает "Героям слава". После этого командир воинской части выступает с ответным словом.

Также на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают "Героям слава".

Кроме того, в уставе ВСУ теперь предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ".

Ко второму чтению законопроекта приветствие "Слава Украине" нардепы распространили и на силовые структуры, в частности на Национальную полицию.

Внесены изменения в закон о Нацполиции, согласно которым, на приветствие и прощание "Слава Украине" руководителя или старшего по званию строй будет отвечать "Героям слава".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал поддержать его законопроект об изменениях устава Вооруженных сил Украины, касающихся введения военного приветствия "Слава Украине".

Впервые новое военное приветствие военные использовали на параде ко Дню Независимости 24 августа.

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