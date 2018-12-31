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''Слава Украине!'' Порошенко в канун Нового года обратился к народу

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Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря подвел итоги уходящего года и опубликовал в соцсетях видео с фрагментами своих выступлений, посвященных вопросам национальной безопасности и единой украинской церкви.

"2018 год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями. В частности, была создана единая поместная Православная Церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и укреплять международную поддержку Украины, лозунг "Слава Украине!" стал официальным приветствием наших военных", – отметил президент Украины в своем Facebook.

"Но самое главное – мы выстояли и стали сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора. Горд, что вместе с вами стал участником этих исторических событий", – подчеркнул Порошенко.

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Тема
Новый год
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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