"Слабаки и трусы": Няшу-Поклонскую разозлило освобождение Сенцова

Нелегитимный депутат Государственной Думы России и бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская разразилась злобными высказываниями в адрес освобожденного из российского плена Олега Сенцова.

Так, в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда" она прокомментировала обмен заключёнными.

"Сенцов покушался совершить террористический акт, то есть сознательно намеревался убить неопределенное количество обычных, простых людей. Его обмен на наших граждан, похищенных преступной украинской властью, был, конечно же, вынужденной мерой – для возврата наших ребят, но убеждена, что о его "подвигах" и "желаниях" хорошо известно нашим спецслужбам", – высказалась она.

Наталья Поклонская kp.ru

По ее словам, Сенцов все равно не сможет осуществить свой якобы "терракт", поскольку просто побоится.

"Поэтому кроме громких "нужных" заявлений из уст террориста ничего не будет, так как по натуре они все слабаки и трусы", – заявила экс-"прокурор".

Напомним, Олег Сенцов был отправлен в российскую тюрьму по обвинениям в терроризме именно Натальи Поклонской.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, по возвращению на Родину в аэропорту "Борисполь" Олега Сенцова встречал президент Украины Владимир Зеленский, а также его дочь Алина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!