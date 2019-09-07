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8 сентября • обновлено в 11:00
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"Слабаки и трусы": Няшу-Поклонскую разозлило освобождение Сенцова

42.3т Читать материал на украинском

Нелегитимный депутат Государственной Думы России и бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская разразилась злобными высказываниями в адрес освобожденного из российского плена Олега Сенцова.

Так, в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда" она прокомментировала обмен заключёнными.

"Сенцов покушался совершить террористический акт, то есть сознательно намеревался убить неопределенное количество обычных, простых людей. Его обмен на наших граждан, похищенных преступной украинской властью, был, конечно же, вынужденной мерой – для возврата наших ребят, но убеждена, что о его "подвигах" и "желаниях" хорошо известно нашим спецслужбам", – высказалась она.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

kp.ru

По ее словам, Сенцов все равно не сможет осуществить свой якобы "терракт", поскольку просто побоится.

"Поэтому кроме громких "нужных" заявлений из уст террориста ничего не будет, так как по натуре они все слабаки и трусы", – заявила экс-"прокурор".

Напомним, Олег Сенцов был отправлен в российскую тюрьму по обвинениям в терроризме именно Натальи Поклонской.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, по возвращению на Родину в аэропорту "Борисполь" Олега Сенцова встречал президент Украины Владимир Зеленский, а также его дочь Алина.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Наталья Поклонская Олег Сенцов
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Махов Макс
Махов Макс
Такую дуру, в Госдуру выбрали. Вапрос: в Госдуру к*ацапенрейха, дур и дураков отбирают, по какому признаку? Варианты ответов: 1. По ибанутости. 2. По тупости. 3. А шобы папиzдеть. 4. Звонок путену. 5. 50/50 Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Украинская власть полонскую не тронет, ядовитая она, фамилией. Бгггггаааа
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Туан Фам
Туан Фам
Няша? Да посмотрите на эту "Няшу", она скорее похожа на затасканную кошелку, чем на Няшу. Перделка-кряктелка только от неё и осталась. Фу.
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