Скрыл квартиру: САП сообщила о подозрении экс-нардепу

Народный депутат 8-го созыва подозревается в незаконном получении компенсации за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве.

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-нардепу, который получил деньги на расходы для съема номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичной жилья, передает пресс-служба прокуратуры.

Однако следствие установило, что политик получил по наследству квартиру в столице, но скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. грн компенсации.

Бывший нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Его уличили в злоупотреблении служебным положением и незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

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