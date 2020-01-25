"Скромно, без пафоса": стало известно, как Зеленский отметил День рождения

Президент Украины Владимир Зеленский отпраздновал 42-й день рождения на рабочем месте.

Как передает УП со ссылкой на источники из Офиса президента, "все было скромно, без пафоса, и неожиданно для Зеленского". Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Поздравить президента пришло все руководство ОП: глава Андрей Богдан, первый замглавы Сергей Трофимов, заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Владимир Зеленский

От Верховной Рады Зеленского приехали поздравить спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, лидер партии Александр Корниенко.

Также к Зеленскому пришел весь состав Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

"Было все довольно мило, даже демократично. Первое слово дали Разумкову, говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна", – отметил источник.

Владимир Зеленский фото из сети

Ранее OBOZREVATEL показывал, как внешне изменился Владимир Зеленский после избрания президентом Украины.

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