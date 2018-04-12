Почему Скрипаль важнее Донбасса: в Кабмине дали ответ

Реакция Запада на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля была более жесткой, чем на многочисленные смерти военных и гражданского населения на Донбассе, однако это естественно.

"Это обычная человеческая природа. Она характерна и для развивающихся стран. Если вопрос касается непосредственно тебя и тревожит именно тебя, то и реакция становится значительно жестче по сравнению с тем, когда ты защищаешь международное право", - заявила "Обозревателю" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, несмотря на страшные потери на Донбассе, мы не видели такой мобилизованной и быстрой реакции.

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"Но вместе с тем для РФ сегодня является удивительным то единство, которое Украина смогла выстроить в поддержку санкций среди стран западного мира. Три-четыре года назад, когда санкции только вводились, никто не мог предположить, что они продержатся так долго. И кстати, в том числе из-за поведения России. Не стоит преуменьшать то, чего нам удалось достичь. Однако надо понимать: когда поранишь палец, твоя боль сильнее, чем когда за забором погибает твой сосед", - подытожили в Кабмине.

Как сообщал "Обозреватель", по информации СМИ, "Новичок", которым отравили Скрипалей, применили в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который нанесли на ручку входной двери в дом семьи утром 4 марта.