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16 декабря • обновлено в 18:46
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"Экс-слуга" Скороход заявила об отставке Милованова и Малюськи: в Кабмине отреагировали

1.1т
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Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход заявила, что министры экономики и юстиции Тимофей Милованов и Денис Малюська якобы написали заявления об отставке.

В своем Telegram-канале парламентарий отметила, что по данным ее источника, чиновники попросили об уходе "из-за недостаточного материального обеспечения". Кто именно предоставил такую информацию, нардеп не уточнила.

В Кабинете министров опровергли слова Скороход. В комментарии OBOZREVATEL пресс-служба Министерства экономического развития и торговли заверила, что не владеет такой информацией. По данным ведомства Милованова, о его увольнении там впервые слышат.

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Скороход заявила об отставке Милованова и Малюськи

Скороход заявила об отставке Милованова и Малюськи

Кроме того, не подтвердили данные и у премьер-министра Алексея Гончарука. Его секретарь заявила, что не будет комментировать такие "источники".

"Экс-слуга" Скороход заявила об отставке Милованова и Малюськи: в Кабмине отреагировали

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська заявил, что его не устраивает зарплата государственного служащего и потребовал 80 тысяч гривень в месяц.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Анна Скороход Тимофей Милованов Денис Малюська
Место
Украина
Теги
Министерство экономического развития и торговли Украины Кабинет министров Украины Партия Слуга народа Министерство юстиции Украины
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