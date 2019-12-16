"Экс-слуга" Скороход заявила об отставке Милованова и Малюськи: в Кабмине отреагировали

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход заявила, что министры экономики и юстиции Тимофей Милованов и Денис Малюська якобы написали заявления об отставке.

В своем Telegram-канале парламентарий отметила, что по данным ее источника, чиновники попросили об уходе "из-за недостаточного материального обеспечения". Кто именно предоставил такую информацию, нардеп не уточнила.

В Кабинете министров опровергли слова Скороход. В комментарии OBOZREVATEL пресс-служба Министерства экономического развития и торговли заверила, что не владеет такой информацией. По данным ведомства Милованова, о его увольнении там впервые слышат.

Скороход заявила об отставке Милованова и Малюськи

Кроме того, не подтвердили данные и у премьер-министра Алексея Гончарука. Его секретарь заявила, что не будет комментировать такие "источники".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська заявил, что его не устраивает зарплата государственного служащего и потребовал 80 тысяч гривень в месяц.

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