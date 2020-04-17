Заболевшая коронавирусом нардеп, бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход вместе со своим новорожденным ребенком были выписаны из детской инфекционной больницы Киева.

Как сказано в сюжете ТСН, они провели в больнице 15 дней и продолжат лечение дома, поскольку симптомы существенно ослабли. Ее двухмесячный сын стал самым маленьким пациентом с COVID-19 в Украине.

"У меня первой подтвердили. Потом взяли мазки у мужа с сыном. Первый ПЦР-тест был отрицательный, но потом начались такие симптомы как заложенность носа, плохое дыхание, кашель довольно частый и сухой. Уже на последок поднялась температура", – рассказала Скороход.

Анна Скороход

Как писал OBOZREVATEL, о заражении Анны Скороход коронавирусом стало известно 28 марта. Недавно нардеп сделала второй положительный тест и выяснилось, что она также заразила коронавирусом своего новорожденного сына,

Ранее Скороход жаловалась на слабость и головную боль. Она рассказывала, что не чувствует запахи и постоянно спит.

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