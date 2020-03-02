Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход пожаловалась на то, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан якобы занимался "беспределом" и часто вызывал "слуг народа" "на ковер".

Такое высказывание прозвучало в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой. "Я надеюсь, что при нем (при Андрее Ермаку – Ред.) не будет такого давления и такого "беспредела", который был при Богдане", – сказала Скороход.

Анна Скороход

По ее словам, нардепам постоянно рассказывали, что они не так голосовали или как они должны были это сделать.

Кроме того, Скороход утверждает, что Богдан оказывал личное давление на нее и ее семью. Правда, с какой целью он это делал, она якобы не понимает.

Как сообщал OBOZREVATEL, Скороход заявила, что ее бывшие коллеги якобы получают "зарплаты" в конвертах, которые выдают заместители Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа".

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