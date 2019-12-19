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20 декабря • обновлено в 13:29
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"Думала, что прибьют!" Скороход объяснила, почему расплакалась в Раде

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Народный депутат Украины Анна Скороход объяснила, почему она расплакалась на заседании Верховной Рады 31 октября.

В интервью ObozTV Скороход прокомментировала нашумевший инцидент и призналась, что до слез ее довели коллеги из "Слуги народа" (на тот момент нардеп была членом фракции СН, но позже ее исключили).

"Действительно, я чересчур эмоционально отреагировала. Меня довели. Давид Арахамия. Закрывали мне рот и не давали отстоять правки", – рассказала она.

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"Более того. Я увидела, что текст, принятый комитетом, и текст, вынесенный в зал – они разные (на голосование ставился закон об отделении ГТС от "Нафтогаза". – Ред.). Поэтому я начала поднимать шум. Думала, что меня там, как говорится, "прибьют". И потом я полчаса не могла добиться микрофона", – добавила депутат.

На уточняющий вопрос, как она отреагировала на фразу "Успокойтесь, вам рожать еще", Скороход ответила: "Я беременна, а не больна".

Анну Скороход довели до слез на пленарном заседании

Анну Скороход довели до слез на пленарном заседании

Скриншот из видео трансляции заседания 31 октября

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент с Анной Скороход произошел на заседании Верховной Рады 31 октября во время рассмотрения законопроекта об анбандлинге, который предусматривает отделение деятельности по транспортировке газа (ГТС Украины) от НАК "Нафтогаз". Скороход настаивала на том, чтобы депутаты рассмотрели предложенные ею правки.

14 ноября Скороход заявила, что правоохранительные органы задержали ее гражданского мужа, бизнесмена Алексея Алякина, в отместку за то, что она отказалась голосовать за земельную реформу.

На следующий день на закрытом заседании "Слуги народа" Анну Скороход и ее коллегу Антона Полякова исключили из рядов президентской фракции.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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