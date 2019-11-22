"Настоящие слуги": исключенные из фракции Зеленского нардепы задумали демарш

Исключенные из фракции "Слуга народа" народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков решили образовать свою группу в парламенте.
Об этом Скороход сообщила в пятницу, 22 ноября, в эфире "Громадского радіо". "Мы сейчас с Антоном создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите", – заверила она.
По словам Скороход, "есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются". Нардеп ожидает, что вскоре такие парламентарии присоединятся к ним с Поляковым.
Скороход и Поляков создадут свою группу в Раде
Скороход также добавила, что она шла на выборы с президентской программой, поэтому и дальше будет ее придерживаться.
Как сообщал OBOZREVATEL, оба нардепа ушли по решению фракции со скандалом.
На закрытом заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября было принято решение исключить из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.
За день до этого Скороход заявила, что правоохранительные органы задержали ее мужа Алексея Алякина в отместку за то, что она отказалась голосовать за земельную реформу.
В Генпрокуратуре официально сообщили, что Алякин объявлен в международный розыск и его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.
Скороход рассказала, что "слуги" получают зарплаты "в конвертах".
Поляков в свою очередь обнародовал запись разговора "слуг народа" с полицией Кривого Рога. Юрий Корявченков (Юзик) на ней рассказывал правоохранителям, что и с кем "решать".
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