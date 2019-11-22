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22 ноября • обновлено в 23:00
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"Настоящие слуги": исключенные из фракции Зеленского нардепы задумали демарш

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Исключенные из фракции "Слуга народа" народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков решили образовать свою группу в парламенте.

Об этом Скороход сообщила в пятницу, 22 ноября, в эфире "Громадского радіо". "Мы сейчас с Антоном создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите", – заверила она.

По словам Скороход, "есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются". Нардеп ожидает, что вскоре такие парламентарии присоединятся к ним с Поляковым.

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Скороход и Поляков создадут свою группу в Раде

Скороход и Поляков создадут свою группу в Раде

Скороход также добавила, что она шла на выборы с президентской программой, поэтому и дальше будет ее придерживаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, оба нардепа ушли по решению фракции со скандалом.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Анна Скороход Антон Поляков
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
прям скалли и малдер ))
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