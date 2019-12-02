Исключенные Скороход и Поляков неожиданно пришли на заседание "Слуги народа": фракция отреагировала на "сюрприз"

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков, об исключении которых из фракции "Слуга народа" пока не объявлено официально, пришли в понедельник, 2 декабря, на заседание политсилы.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Свое решение парламентарии аргументировали тем, что формально до заявление спикера или вице-спикера Верховной Рады, они все еще являются членами "СН".

Фракция сразу же отреагировала на появление Скороход и Полякова. Отдельным решением их попросили удалиться из-за зала заседания. Нардепы молча вышли. Отметим, "слуги" планируют публично их изгнать уже 3 декабря.

Скороход и Поляков пришли на заседание "Слуги народа"

Также стало известно, что по результатам рейтингового голосования на место бывшего главы комитета ВРУ по международным связям Богдана Яременко, оскандалившегося секс-переписками, "Слуга народа" предложит Елизавету Ясько.

Ранее сообщалось, что заменой Яременко якобы станет 46-й номер "СН" Галина Михайлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скороход заявила, что они с Поляковым намерены создать в Верховной Раде новую группу, которую назовут "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2".

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