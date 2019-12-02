Главная Новости
2 декабря • обновлено в 21:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Исключенные Скороход и Поляков неожиданно пришли на заседание "Слуги народа": фракция отреагировала на "сюрприз"

8.3т
Читать материал на украинском

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков, об исключении которых из фракции "Слуга народа" пока не объявлено официально, пришли в понедельник, 2 декабря, на заседание политсилы.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Свое решение парламентарии аргументировали тем, что формально до заявление спикера или вице-спикера Верховной Рады, они все еще являются членами "СН".

Фракция сразу же отреагировала на появление Скороход и Полякова. Отдельным решением их попросили удалиться из-за зала заседания. Нардепы молча вышли. Отметим, "слуги" планируют публично их изгнать уже 3 декабря.

Новости
"Слугу народа" покинут еще 11 депутатов: Скороход сделала признание
Скороход и Поляков пришли на заседание "Слуги народа"

Скороход и Поляков пришли на заседание "Слуги народа"

Также стало известно, что по результатам рейтингового голосования на место бывшего главы комитета ВРУ по международным связям Богдана Яременко, оскандалившегося секс-переписками, "Слуга народа" предложит Елизавету Ясько.

Ранее сообщалось, что заменой Яременко якобы станет 46-й номер "СН" Галина Михайлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скороход заявила, что они с Поляковым намерены создать в Верховной Раде новую группу, которую назовут "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Антон Поляков Анна Скороход Елизавета Ясько
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
24
19
Смешно
3
Интересно
6
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги