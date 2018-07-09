"Скоро выборы": в Раде оценили опасность роспуска

Разговоры о роспуске Верховной Рады Украины и внеплановые парламентские выборы ведутся, чтобы нагнетать ситуацию перед президентскими выборами.

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова выразила мнение, что работа парламента в настоящее время вполне удовлетворительная, и законопроекты набирают по 240 голосов от народных избранников.

На вопрос, есть ли риск роспуска Рады президентом Украины Петром Порошенко из-за недостаточного количества голосов в коалиции, Ефремова ответила: "Что мешает, если президент не даст такую команду, фракциям вообще выйти из коалиции и обвалить ее? И такой вариант возможен. Но я не думаю, что это произойдет, и я не думаю, что будут внеочередные выборы, потому что, какой смысл? Плановые уже скоро".

Народная избранница не понимает, какие цели ставят перед собой народные депутаты, когда говорят о роспуске парламента, и считает, что умный человек такого делать не будет.

"Это простое нагнетание ситуации и запугивание, мы же понимаем, что мы выходим на прямую финишную к выборам", - добавила Ефремова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде не найдется 226 голосов, чтобы в последний или предпоследний сессионный неделю работы парламента проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности в первом чтении.