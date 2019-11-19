Скоро их не будет: Кошевой раскритиковал окружение Зеленского

Актер студии "Квартал 95", друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил, что не любит некоторых людей из окружения главы государства.

Он ответил отрицательно на вопрос "Гордона" все ли в окружении Зеленского ему нравятся. Кошевой добавил, что есть люди, которые суют Зеленскому палки в колеса.

"Мне не нравятся те, кто ему сует палки в колеса", – отметил актер, не уточнив их имена.

При этом Кошевой уверен, что скоро этих людей в окружении Зеленского не будет.

"Я очень на это надеюсь. Потому что, разговаривая при встрече с президентом об этих людях… Он прекрасно все понимает и – как бы это правильно сказать? – присматривается, чтобы потом убрать", – подчеркнул актер.

Кошевой раскритиковал окружение Зеленского Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, Кошевой не намерен баллотироваться в мэры Киева.

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