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19 ноября • обновлено в 11:48
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Скоро их не будет: Кошевой раскритиковал окружение Зеленского

2.1т
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Актер студии "Квартал 95", друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил, что не любит некоторых людей из окружения главы государства.

Он ответил отрицательно на вопрос "Гордона" все ли в окружении Зеленского ему нравятся. Кошевой добавил, что есть люди, которые суют Зеленскому палки в колеса.

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Кошевой признался, почему на гастролях всегда ночевал с Зеленским в одном номере

"Мне не нравятся те, кто ему сует палки в колеса", – отметил актер, не уточнив их имена.

При этом Кошевой уверен, что скоро этих людей в окружении Зеленского не будет.

"Я очень на это надеюсь. Потому что, разговаривая при встрече с президентом об этих людях… Он прекрасно все понимает и – как бы это правильно сказать? – присматривается, чтобы потом убрать", – подчеркнул актер.

Кошевой раскритиковал окружение Зеленского

Кошевой раскритиковал окружение Зеленского

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, Кошевой не намерен баллотироваться в мэры Киева.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Персоны
Евгений Кошевой Владимир Зеленский
Место
Украина
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