Скорик сможет возродить экономику Одессы, – Бойко

Кандидат в мэры Одессы Николай Скорик сможет возродить экономику города. Так считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

Об этом он заявил 10 ноября на встрече Николая Скорика с коллективом одного из одесских предприятий, передает пресс-служба ОПЗЖ.

Об этом 10 ноября на встрече кандидата в мэры города Николая Скорика с коллективом одного из одесских предприятий

"Мы последовательно выступаем за создание в Одессе свободной экономической зоны. Это позволит привлечь инвестиции и направить эти деньги на развитие города. А не как сейчас, когда все налоги, поступившие в городской бюджет, разворовываются. Мы предлагаем совершенно другой подход – деньги должны работать на развитие Одессы, создание комфорта и благополучия для его жителей", - сказал Николай Скорик.

"Очень важно, выбирая местную власть, исходить из таких критериев, как честность и порядочность, ответственность и профессионализм. Мне кажется, что Николай Скорик как нельзя лучше отвечает всем этим критериям", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ призвал одесситов поддержать кандидатуру Николая Скорика во втором туре выборов мэра Одессы, назначенного на 15 ноября.