Скорейшего выздоровления от коронавируса пожелал Зеленскому Порошенко и призвал вернуть 40 млрд в СOVID-фонд

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от коронавируса.

Находясь во Львове, он призвал власти вернуть в коронавирусный фонд 40 миллиардов гривен, которые были потраченные не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауну, сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

"Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к власти, которая провалила оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я на себе знаю, что такое переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу", – отметил пятый президент Украины.

Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого локдауна выходного дня, но забывает говорить о деньгах.

"Люди должны есть, платить за квартиры – люди имеют расходы. Решение должны быть очень просты: вернуть изъятые с коронавирусного фонда 40 миллиардов", – отмечает Порошенко.

Средства из фонда должны расходоваться не в дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и на медицинское оснащение, отмечает лидер "Европейской солидарности".

"Закупить и оборудовать кислородными станциями, кислородными концентраторами каждую кровать, обеспечить средствами защиты каждого врача, учителя, воспитателя", – отмечает пятый gрезидент.