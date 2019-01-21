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МирСпорт

/Банки и финансы

Сколько Россия потеряла от аннексии Крыма: озвучены шокирующие цифры

4.8тЧитать материал на украинском

Каждый россиянин из-за аннексии украинского Крыма ежегодно недосчитывается до 2 тыс. долларов.

Такие данные озвучил в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев – единственный, кто в 2014 году в Госдуме РФ голосовал против аннексии.

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"Мы как российская оппозиция пытаемся людям говорить – вот цена аннексии Крыма. Если пересчитать на каждого гражданина России, то только прямых финансовых потерь, которые можно отследить по бюджету Российской Федерации, получится от 50 до 100 тыс. рублей на человека в год. Это очень большая сумма – от 1 до 2 тыс. долларов приходится", - заявил Пономарев.

При этом политик подчеркнул, что простые россияне не могут осознать масштабов своих потерь: "Люди себе не могут этого представить – они так не делят".

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Как сообщал ObozTV, ранее журналистка Лариса Волошина рассказала, как Россия планомерно превращает оккупированный Крым в свою военную базу, попутно уничтожая туристический потенциал полуострова.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляцияАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтСанкции против России
Персона
Илья Пономарев
Место
Украина
Теги
Новости КрымаКрым
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Чубакам опять пэрэмогу придумали
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Назаренко Евгений
Назаренко Евгений
Рф вы его тащите ... тащите,... будете и по 5 тонн у ёв платить,.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Продолжают традиции СССР, только Конго, Вьетнам и Замбию нашли поближе. Правда, надеялись на этом еще и заработать, но тут вмешался менталитет: сначала надо разрушить, а потом строить вместо разрушенных дворцов привычные лачуги.
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