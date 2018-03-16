"Сколько будем терпеть?" Дело Скрипаля сравнили с войной на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что отравление российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля является новой красной линией, которую Кремль переступил после войны в Грузии и на Донбассе, а также аннексии Крыма.

"В 2014 году Россия путем оккупации Крыма и военного вторжения в Восточную Украину сигнализировала о своем полное игнорирование установленных принципов международного права, включая Устав ООН. Такое было и раньше - в 2008 году в Грузии", - приводит заявление во время заседания Совета Безопасности ООН Укринформ.

Зеркель добавила, что две недели назад РФ в очередной раз проявила свою агрессию, на этот раз в Великобритании.

"Она снова продемонстрировала, что не имеет уважения к суверенитету других стран, ее не волнует благополучие тысяч невинных гражданских, чье здоровье и жизнь были поставлены под прямую опасность от применения химического вещества нервно-паралитического действия, которое был неразумно использовано в общественном месте" , - отметила замглавы внешнеполитического ведомства.

По ее словам, этот последний эпизод агрессивного поведения России "доказывает, что у Москвы нет ни моральных, ни юридических красных линий", и она приближается к гитлеровско-сталинской эпохе диктаторских, реваншистских и авантюристических режимов".

"Сколько новых красных линий, или "новых норм", навязанных Россией миру, мы будем терпеть?" - резюмировала представитель Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.