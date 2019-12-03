Тут очільники нової влади вирішили нагадати про "Програму Президента Зеленського", де міститься обіцянка про ринок землі.

Дійсно, в передвиборчій програмі є теза про "формування прозорого ринку землі", але ж нині вимога фахівців і громадськості відкрито і прозоро обговорити яким буде цей прозорий ринок землі, бо маємо десятки версій земельного ринку у світовій практиці.

Але нині не про це.

В програмі Президента, яка так значима для партії "Слуга народу", є багато інших обіцянок, які варто нагадати:

1. Мій перший законопроект про "Народовладдя" - не виконано;

2.Вибори мають проходити за відкритими списками - не виконано;

3. Про зняття недоторканності з суддів - не виконано;

4. Відкриті конкурси на посади - не виконано;

5. Довгострокове недороге кредитування - не виконано;

6.Нульова декларація для бізнесу - не виконано;

7. Професія лікаря і вчителя стане висооплачуваною - не виконано;

8. Перехід до страхової медицини - не виконано;

9. Ніякого "телефонного права" - не виконано;

10.Повна відкритість діяльності влади - не виконано.

І багато інших обіцянок очікуваної "Країни мрій" від Зеленського....

І не забуваємо, що вже минуло більше, ніж півроку й обіцяний один термін невпинно спливає!

П.С. Нагадаю, що у мене забралии мандат саме за критику щодо невиконання передвиборчої програми президента Порошенка і прем’єра Яценюка.

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