"Скажите нет России!" Супрун в Европе выступила с мощной речью против Путина

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала усилить санкции против России.

Об этом она заявила, выступая на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщает пресс-служба Минздрава.

Супрун подчеркнула, что в Украине успешно проводят медицинскую реформу, несмотря на то, что Российская Федерация вторглась в нашу страну и развязала войну.

"Представьте следующее: что если бы вы были вынуждены покинуть свой дом и все, что вы могли взять с собой была одна чемодан. Что бы вы взяли с собой? Более 1,5 миллиона украинцев были вынуждены делать такое решение, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Восточную Украину в 2014-м. Каково оно найти свое имя в списке лиц на ликвидацию российскими спецслужбами, ФСБ? Сотни украинцев сегодня живут с ценой за их головы, ценой которую поставил Кремль", – сказано в сообщении.

Супрун подчеркнула, что война с Россией унесла жизни 13 тысяч человек. И.о. министра отметила, что Россия также похитила и осудила десятки украинцев.

"Раздача российских паспортов на оккупированных территориях, принудительно или добровольно, является еще одним актом агрессии. И требование наличия российского паспорта для получения медицинской помощи - является нарушением прав человека", – акцентировала она.

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Супрун призвала ООН не мириться с присутствием РФ в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск с оккупированных территорий Украины и освобождение всех военнопленных и политических заключенных.

"Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля. Санкционный режим должен быть сохранен и расширен, иначе вы рискуете вознаградить поведение, которое аннулирует преимущества, которые общество получает от мира и процветания. Разделение мира на сферы влияния не должно быть способом организации международных отношений в 21 веке", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

В тоже время, в Кремле не увидели ничего нового в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России.

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