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14 ноября • обновлено в 17:18
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"Скажите, куда!" Порошенко громко обратился к Пристайко по Минским соглашениям

2.7т
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Пятый президент Украины, депутат ВР IX созыва и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что членство в НАТО — это единственный механизм защиты национальной безопасности государства.

Об этом Порошенко сказал в кулуарах парламента на видео, которое разместил на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Новости
Порошенко: я с командой "Европейской солидарности" отправляюсь в Страсбург, чтобы сформировать группу друзей Украины в новом Европарламенте

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Facebook Петра Порошенко

Таким образом депутат отреагировал на слова министра иностранных дел Вадима Пристайко, который заговорил о возможном выходе Украины из Минских соглашений, если встреча в "нормандском формате" будет безрезультативной.

"Перед тем, как вы заявляете о том, что вы откуда-то выйдете, например, из Минских договоренностей, скажите, куда вы пойдете. Я уже сказал, единственная возможность, куда нужно заходить — не Будапештский меморандум, не Бухарестский, а не Алматинский и даже не Минский. Это Вашингтонское соглашение об учреждении НАТО, которое сегодня является крупнейшим элементом защиты и обеспечения безопасности любого государства-члена", – заявил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что Украина может стать членом Северного альянса в 2022 или 2023 году. Однако, по мнению Порошенко, страна должна стремиться войти в состав НАТО как можно быстрее.

"Для этого "Европейская солидарность" сделала заявление в Раде, которое заключалась не в представлении еще одной заявки на план действий относительно членства. Сегодня вы должны получить решение НАТО не в декабре 2019 года. Реальные сроки — это 2022-й, 2023-е годы. Но стоит заявить, что мы хотим и боремся за подписание плана действий по членству в НАТО. Это открывает единственные возможные перспективы постоянного членства Украины в Альянсе. Только это является механизмом защиты национальных интересов и национальной безопасности государства", – добавил пятый президент Украины.

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Тема
Минские договоренности
Персоны
Петр Порошенко Вадим Пристайко
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это и козе понятно, что НАто защитило бы Украину, но вступить туда Украине невозможно в обозримом будущем. Пете явно надо протрезветь.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Прежде чем куда-то вступать, Украина сначала должна сформироваться как государство и научиться выполнять взятые на себя обязательства, как впрочем и предвыборные обещания.
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