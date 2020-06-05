Одним з досягнень за рік роботи Зеленського прийнято вважати скасування недоторканності Президента, депутатів та суддів.

Я вже писав раніше, що насправді процедура притягнення до відповідальності депутатів тільки ускладнилась. Якщо раніше прокуратура мала право вносити відомості про вчинення кримінальних правопорушень народними депутатами й вести досудове слідство, а вже потім звертатися до ВР за згодою на затримання, обшук, арешт, то нині навіть реєстрація справи для досудового розслідування можлива лише за згоди Генпрокурора. А оскільки у нас всі Генпрокурори – президентські, то розрекламована перемога, яка стала зрадою, це перш за все відповідальність Президента за те, що й досі за новою "доторканною" схемою не притягнули до відповідальності жодного депутата.

Далі – більше, більше недоторканності.

2 червня Верховна Рада уточнила статті Митного кодексу, в яких зберегла і закріпила наступне.

В статті 340 – "особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними". А в статті 359 визначили, що митному огляду не підлягають також ручна поклажа та багаж вище зазначених осіб та членів їхніх сімей!

Тепер вже й не дивно, чому в деклараціях Порошенків-Медведчуків та їхніх родичів ми знаходимо купи кешу, коштовностей та цінних памяток культури й мистецтва, адже посадовці могли, а тепер з благословіння Зе-команди і надалі можуть, вивозити і ввозити в країну будь-що і на митниці їх замість перевірки багажу, тільки привітають з поверненням на батьківщину. Отож, виходить, що недоторканність скасували по-приколу?