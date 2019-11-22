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22 ноября • обновлено в 13:55
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Скандалы со "слугами": социолог указал на нюанс с рейтингами

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Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович допустил, что о скандалах с членами партии "Слуга народа" могут не знать многие избиратели этой политической силы.

"Каждый человек находится в своем информационном поле, общается с друзьями и знакомыми, читает новости и так далее. Как правило, те, кто интересуются политикой, "живут" в Facebook и на улицу не выходят", – сказал он OBOZREVATEL.

По его словам, "общественное мнение инертно, в том числе и потому, что информация должна дойти до потребителя. То, что пишут в интернете, знают далеко не все украинцы, которые в основном смотрят телевидение".

Антипович напомнил о том, что не все избиратели "СН" "живут" в интернете

Антипович напомнил о том, что не все избиратели "СН" "живут" в интернете

Отвечая на вопрос, планирует ли "Рейтинг" организовать специальное социологические исследование о том, как скандалы со "слугами" повлияли на рейтинг этой партии, Антипович сказал: "Это вопрос коммуникационный. Максимум, о чем можно спросить – "слышали ли вы про эти события?" А потом спросить: "Как вы к ним относитесь?" и так далее".

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"Если рейтинги снижаются – вот вам и влияние. Но они могут снижаться не от этих событий, а от других. Да, можно копать. Пусть "Слуга народа" заказывает динамику своих рейтингов", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, в последние недели в Украине вспыхнул целый ряд громких скандалов, фигурантами которых стали члены партии "Слуга народа". Так, в сети всплыла информация о том, что нардеп из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Ранее в сети появилась аудиозапись, где во время ужина друг президента Украины Владимира Зеленского нардеп Юрий Корявченков ("Юзик") вместе с коллегами обещал контролировать уголовные дела в Кривом Роге и собирать “дань” с бизнеса.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Алексей Антипович
Место
Украина
Теги
рейтинг Верховная Рада Украины
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