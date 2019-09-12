Скандальный запрет для Геращенко в Раде: стало известно, кто выступил против

Фракции "Голоса", "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" не будут поддерживать рекомендации регламентного комитета о лишении Ирины Геращенко права участия в 5 заседаниях ВР.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителей фракций. Так, член "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что партия не поддерживает переход на оскорбления, к которым прибегла политик.

"Называть своих коллег по залу "зелеными человечками" или "югендом" – это неприемлемо. Но это был первый случай, заслуживающий замечания на призыв больше так не делать, но точно не на публичное судилище. Если это процедурное решение требует одобрения зала, то мы однозначно будем против этого", – пояснил он.

В свою очередь лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин подчеркнул, что право быть свободным в высказываниях депутату гарантирует статья 80 Основного закона.

Член фракции ВО "Батьківщина" Анжелика Лабунская назвала решение комитета неконституционным и таким, который якобы нарушает статус депутата.

"И вообще, это выглядит как ущемление свободы слова. Наша фракция этого не будет поддерживать в зале. Представители нашей фракции, которые являются членами регламентного комитета, тоже не голосовали за это", – сообщила Лабунская.

Солидарной с "меньшинством" оказалась и "Оппозиционная платформа". Члены этой фракции не одобрили "дисциплинарного мероприятия" в отношении коллеги и на заседании комитета в четверг.

В то же время Ирина Верещук (29-й номер в списке "Слуги народа") отметила, что Геращенко позволяет себе постоянно и систематически произносить оскорбительные слова в адрес членов президентской фракции и "таким образом деформирует восприятие происходящего в парламенте".

"Как по мне, это неприемлемо. Те фигуры речи, которые используются, не позволяют сегодня верить, что человек, который так поступает, не делает это намеренно", – сказала Верещук.

Ирина Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента лишил сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВР в течение пяти пленарных дней.

Ранее Геращенко назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

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