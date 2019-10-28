Скандальный замминистра инфраструктуры внезапно ушел в отставку

В понедельник, 28 октября заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что уходит в отставку.

Об этом чиновник сообщил в Facebook, отметив, что уже уведомил свое руководство.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству министерства", – отметил он.

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Также замминистра кратко пояснил причины своего увольнения.

"Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена и нужно двигаться дальше. Это жизнь", – рассказал Лавренюк.

Юрий Лавренюк работал заместителем министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Курировал морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте.

Ранее он занимал оперативные и руководящие должности в подразделениях СБУ и МВД, а также был помощником у двух народных депутатов Блока Юлии Тимошенко (ВО "Батьківщина") – Александра Рябеки и Ивана Кириленко.

СМИ называют Лавренюка человеком министра внутренних дел Арсена Авакова.

Юрий Лавренюк Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец призвал премьер-министра Алексея Гончарука очистить исполнительную власть от коррупционеров. В частности он потребовал уволить заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

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