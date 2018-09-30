Скандальный венгерский министр попал в базу "Миротворца"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Как свидетельствуют данные на сайте, венгерского министра внесли в базу за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

Среди причин внесения главы венгерского МИД в базу "Миротворца" также называют "вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине и участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины".

Сийярто напомнили его высказывания о притеснении венгров на Закарпатье и негативные высказывания по поводу образовательной реформы в Украине. Также венгерский министр ранее выступал за снятие западных санкций с РФ за агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в комментарии для российских пропагандистов заявил, что Украина якобы ведет политику ущемления венгров, нарушая международное право и демонстрируя свою ненависть к ним.

В свою очередь, украинский сайт "Миротворец" начал вносить в свою базу данных жителей Закарпатской области, которые получили венгерское гражданство.