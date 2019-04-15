Скандальный топ-чиновник СБУ Семочко уволен: Порошенко подписал указ

Скандальный первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины, генерал-майор Сергей Семочко уволен президентом Петром Порошенко с должности.

Об этом свидетельствует указ №143/2019, подписанный действующим главой Украины и опубликованный его пресс-службой на официальном сайте. Отметим, Семочко был уволен 12 апреля.

"Освободить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", – сказано в тексте.

О решении отстранить от должности скандального чиновника Петр Порошенко сообщил во время выступления на НСК "Олимпийский". Как известно, Сергей Семочко фигурирует в расследовании "Бігус.інфо" о коррупции.

Напомним: журналисты программы "Наші гроші" провели расследование и выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке, СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты". Его самого заподозрили в причастности к приостановке закупки лекарств.

Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита "ПриватБанка". Кроме того, его уличили в дружественных связях с одним из бывших владельцев банка Геннадием Боголюбовым.

По данным расследования, семья экс-чиновника СБУ владеет также домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, хотя он и опровергал эту информацию. Более того, стало известно, что члены его семьи владеют российским гражданством.

Вскоре после этого Семочко в эфире телеканала ZIK попытался оправдаться за огромное состояние, заявив, что особняк в Козине приобрела его жена Татьяна Лысенко после продажи собственного бизнеса в Крыму.

Сергей Семочко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре директор департамента "диализная терапия" компании DIAVITA Сергей Христинченко рассказал, что Семочко требовал от предприятия взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.

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