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Скандальный Шарий собрался в Раду и срочно собирает партию

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Пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что может создать свою политическую партию, чтобы участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале, отметив, что в его политсиле будут только новые лица.

"Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь, о чем я и думаю. У нас колоссально малый отрезок времени есть, но тем не менее, у нас есть голова, есть интересная команда и у меня есть такое понимание, что только сделав свою политсилу и пройдя с ней… Там не должно быть ни одного человека, который был бы замазан", – сообщил он.

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Шарий добавил, что продолжит вести свой YouTube-канал независимо от того, будет ли создана партия и пройдет ли она в Верховную Раду.

Также он акцентировал, что если будет создавать партию, то это будет отдельная политсила, а не объединение с партиями, например, Евгения Мураева или Александра Вилкула.

Анатолий Шарий - видеоблогер, известный своими пророссийскими и украинофобскими взглядами, в прошлом журналист. С 2014 года - автор собственного видеоблога, где он критикует украинскую власть, СМИ и персоналии, связанные с Украиной.

Анатолий Шарий

Анатолий Шарий

ФАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест скандального видеоблогера Анатолия Шария и отказался давать старт его экстрадиции.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Шарий
Тег
Выборы 2019
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Кастрюлефоб и шароваро-ненавистник!!!
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