''У нас за спиной президент'': как Зеленский спасает Юзика, попавшегося на ''решалове'' с полицией

Во фракции “Слуга народа” громкий скандал. В сети появилась аудиозапись, где во время ужина друг президента Украины Владимира Зеленского нардеп Юрий Корявченков (Юзик) вместе с коллегами обещал контролировать уголовные дела в Кривом Роге и собирать “дань” с бизнеса.

Спустя день после скандала ни Офис президента, ни партия “Слуга народа”, ни сам “Юзик” никак не отреагировали на произошедшее. Все упорно молчат и намеренно "топят" скандал. Детали одиозной истории — в материале OBOZREVATEL.

Кто фигурирует

Скандальную аудиозапись опубликовал исключенный накануне народный депутат от “Слуги народа” Антон Поляков. По его словам, речь идет о переговорах группы народных депутатов с руководством полиции Днепропетровской области 25 сентября 2019 года в криворожском ресторане "Околица".

Вероятные участники разговора: нардепы от “Слуги народа” Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (ранее попалась на секс-скандале в Раде), Вячеслав Медяник (попался на переписке-решалове по прокурорам), Юрий Корявченков "Юзик" и его супруга Татьяна Корявченкова.

Со стороны сотрудников полиции: Владимир Огурченко (Руководитель полиции Днепропетровской области) и на тот момент претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов.

Юрий Кисель, Владимир Огурченко, Сергей Лукашов, Владлен Неклюдов, Юрий Корявченков

Народный депутат Поляков опубликовал пока лишь три фрагмента из длительного разговора продолжительностью 10 минут.

Правда, по информации OBOZREVATEL, общий разговор длился 68 минут, и он полностью записан на диктофон. Сейчас его публикуют лишь фрагментами. Также источники издания утверждают — есть еще как минимум одно видео, где скандальный “Юзик” предлагает брать “дань” с крупного криворожского бизнеса в размере 600 тысяч долларов ежемесячно.

"Закрыть всю эту шваль" и во власть через постель

В опубликованном разговоре с полицией "слуги народа" рассказали, что будут контролировать лично уголовные дела по бизнесу и сбору металлолома. Правоохранителей они призвали не бояться и общаться по всем спорным вопросам с ними.

"Делай по моей команде. Мы посмотрим и поддержим", – заявил "Юзик". Его коллеги добавили, что бояться нечего, поскольку "Кривой Рог – город президента", поэтому "все схвачено".

Полицейский спросил, что делать если кто-то влезет в работу и скажет "закрыть всю эту шваль". "У нас за спиной стоит президент, не дай Бог кто-то какие-то предъявы – руки по локоть будут отрублены, голова с плеч", – ответил кто-то из "слуг".

"По поводу металлолома будем с вами советоваться", – продолжил "Юзик". Он также пообещал, что поможет с любыми претензиями в прокуратуре и ГБР.

Еще одна скандальная часть разговора касается якобы назначения замминистра по европейской интеграции в Министерстве инфраструктуры Александры Клитиной на должность. Судя по всему, разговор прошел уже после “основной” части. И там нардепы и полицейские прямо говорят о том, что Клитина стала замминистра "через постель".

Александра Клитина

Зеленский снова не в курсе?

Примечательно, что в этот раз участником коррупционного и бандитского скандала стал ближайший соратник президента Юрий Корявченков. Не свадебный фотограф, тамада или человек, примкнувший к президенту за месяц до выборов. А выходец из "Квартала-95", который длительное время находился в прямом подчинении у Зеленского.

Несмотря на откровенно громкий повод – "решалово" в стиле 90-х, ни Офис президента, ни партия "Слуга народа", ни сам Корявченков никак не отреагировали на аудиозапись. OBOZREVATEL обращался как в пресс-службу партии, так и к главе фракции Давиду Арахамии.

Нет ни опровержения, ни подтверждения, ни реакции на запись. Вероятно, во властных кабинетах решили просто промолчать и информационно пропустить "решалово", которое опубликовал нардеп, исключенный из фракции монобольшинства!

Выдвигая кандидатуру на должность президента Украины, Владимир Зеленский публично обещал новые подходы. Даже во время знаменитых предвыборных дебатов с Петром Порошенко за 2 дня до выборов он говорил, что планирует садить всех, кто нарушит закон.

"По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу: все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский – все сядут за решетку. Но сядут не за две недели. Это не обещания – это серьезное дело, это дело суда украинского. А сядут тогда, когда нарушат законы...".

За 2,5 месяца работы Верховной Рады 9-го созыва украинцы слышали уже не один скандал с участием фракции "Слуги". Это и секс-скандал Богдана Яременко, и переписка Вячеслава Медяника по заводу "Океан", и "зеленая кнопочка" Елены Криворучкиной. Но "решалово" Юзика – реальный тест для Владимира Зеленского.

Но судя по всему ситуация не меняется. И времена "попередников" тоже. Садить трех друзей никто не будет, тем более если это любимый и понятный "кварталовец" из Кривого Рога.

Юрий Коряченков

Юзик и Зеленский

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