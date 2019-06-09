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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Скандальный Онищенко идет в Раду. Он сразится с матерью своего сына из "Слуги народа"

1.1тЧитать материал на украинском

Одиозный нардеп-беглец Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и баллотироваться в Верховную Раду.

Как сообщает LIGA.net, он хочет выдвинуть свою кандидатуру по 93-му одномандатному округу в Киеве.

Для этого Онищенко намерен в ближайшее время вернуться в стране для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

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Отметим, что по данному округу на выборы в парламент по мажоритарному округу баллотируется гимнастка Анна Ризатдинова от партии "Слуга народа", передает "Страна".

При этом, Онищенко добавил, что "уже давно не общается" с девушкой.

Напомним, Анна Ризатдинова 12 ноября 2017 года родила сына Романа от Александра Онищенко. С ним девушка познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе.

Анне Ризатдиновой 25 лет, она родилась в Симферополе. Анна - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы.

Александр Онищенко

Александр Онищенко

Радіо Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, предприниматель и волонтер из Днепра Александр Редька рассказал, что партия "Слуга Народа" президента Украины Владимира Зеленскоготребует деньги от потенциальных кандидатов за места в списках.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Александр ОнищенкоАнна Ризатдинова
Место
Украина
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Grich Lara
Grich Lara
А як же інакше,свято місце повинно залишитись в сім'ї
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