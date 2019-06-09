Скандальный Онищенко идет в Раду. Он сразится с матерью своего сына из "Слуги народа"

Одиозный нардеп-беглец Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и баллотироваться в Верховную Раду.
Как сообщает LIGA.net, он хочет выдвинуть свою кандидатуру по 93-му одномандатному округу в Киеве.
Для этого Онищенко намерен в ближайшее время вернуться в стране для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.
Отметим, что по данному округу на выборы в парламент по мажоритарному округу баллотируется гимнастка Анна Ризатдинова от партии "Слуга народа", передает "Страна".
При этом, Онищенко добавил, что "уже давно не общается" с девушкой.
Напомним, Анна Ризатдинова 12 ноября 2017 года родила сына Романа от Александра Онищенко. С ним девушка познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе.
Анне Ризатдиновой 25 лет, она родилась в Симферополе. Анна - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы.
Александр Онищенко
Радіо Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL, предприниматель и волонтер из Днепра Александр Редька рассказал, что партия "Слуга Народа" президента Украины Владимира Зеленскоготребует деньги от потенциальных кандидатов за места в списках.
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