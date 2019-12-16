Скандальный Кулик переходит в СБУ: названа должность

Уволенный из Генеральной прокуратуры скандальный прокурор Константин Куликоформляется на работу в Службу безопасности Украины.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, бывший народный депутат Сергей Лещенко.
"Как сообщают источники, его документы уже в отделе кадров спецслужбы. Кулик планирует стать замом в главном следственном управлении СБУ", – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Лещенко сообщал, что Кулик готовится перейти из ГПУ в СБУ.
Константин Кулик
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.
Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.
На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.
Позже всплыли подробности скандала с лишним этажом в доме для прокурора Кулика.
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