Скандальный Кулик переходит в СБУ: названа должность

Уволенный из Генеральной прокуратуры скандальный прокурор Константин Куликоформляется на работу в Службу безопасности Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Как сообщают источники, его документы уже в отделе кадров спецслужбы. Кулик планирует стать замом в главном следственном управлении СБУ", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Лещенко сообщал, что Кулик готовится перейти из ГПУ в СБУ.

Константин Кулик

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

Позже всплыли подробности скандала с лишним этажом в доме для прокурора Кулика.

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