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16 декабря • обновлено в 12:30
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Скандальный Кулик переходит в СБУ: названа должность

1.2т
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Уволенный из Генеральной прокуратуры скандальный прокурор Константин Куликоформляется на работу в Службу безопасности Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Как сообщают источники, его документы уже в отделе кадров спецслужбы. Кулик планирует стать замом в главном следственном управлении СБУ", – говорится в сообщении.

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Отметим, что ранее Лещенко сообщал, что Кулик готовится перейти из ГПУ в СБУ.

Константин Кулик

Константин Кулик

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

  • Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

  • На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

  • Позже всплыли подробности скандала с лишним этажом в доме для прокурора Кулика.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Константин Кулик Сергей Лещенко
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Когда я служил в советской армии офицером у меня был сержант сверсрочник по контракту. До этого он работал в милиции и его от-туда выгнали. Я ему говорил, что за такую службу его и из армии выгонят, куда пойдешь? -В пожарники! -А если и от-туда выгонят, что делать будешь? - Вернусь в милицию!!! Это что-то типа круговорота ... в природе!
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