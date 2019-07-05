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Скандальный кандидат в нардепы Куницкий признал Крым частью России. Видео

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Скандальный кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" с двойным гражданством Александр Куницкий признал аннексированный Крым частью России.

Видеоролик под названием "Не милиция и не полиция Крыма" выставил на YouTube сам кандидат в нардепы еще в 2014 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем видно, как в Крыму правоохранители остановили машину Куницкого для проверки документов.

Александр Куницкий

Александр Куницкий

Facebook Александра Куницкого

"Мы разобрались, что Крым – это Россия", – нагло заявил он в ходе разговора.

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По словам Куницкого, он – участник международного движения. Впрочем, и у правоохранителей удостоверения украинские, а форма – российская.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Ирина Багалей просила Зеленского принять меры из-за иностранного гражданства Куницкого. С аналогичными требованиями выступил и известный военный, гражданский и политический деятель Леонид Маслов.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Закон Порядок
Закон Порядок
ну и где признание столь пафосно прописано в заголовке
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