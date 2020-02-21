Скандальный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что паника вокруг эвакуации украинцев из Китая была "информационной операцией", частью которой стал его однопартиец.

Нардеп на своей странице в Facebook отметил, что правительство сработало как положено.

Яременко назвал причины паники в Новых Санжарах dialog.ua

"Не было недостатка информации. Во всей ситуации с распространением коронавируса. Даже содержание в тайне (в том числе и от депутатов, потому что мы честно и активно пытались выдавить информацию о месте размещения эвакуированных с министра Скалецкой) мне кажется оправданным", – отметил Яременко.

Депутат считает, что все стали "объектами информационной операции". "Если попытки оппозиционных политиков формировать позицию для критики власти я еще могу понять, то… Одним из триггеров ситуации стал депутат “Слуги народа”. Вот этого я понять не смогу. А пострадает не Зеленский или “Слуга народа”, пострадает Украина", – подчеркнул Яременко.

Нардеп добавил, что украинскую власть есть за что критиковать. Несмотря на это он заявил, что благодарен министру внутренних дел Арсену Авакову и министру здравоохранения Зоряне Скалецкой "за способность брать на себя ответственность", а также гражданам, "которые не теряют здравый рассудок и способность мыслить объективно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина эвакуировала своих граждан и некоторых иностранцев из китайского города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса COVID-2019. Их доставили в санаторий Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где они будут находиться на карантине 14 дней.

Местные жители оказались недовольны этим и устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями. В результате столкновений пострадали 10 человек. Правоохранители задержали 24 человек и открыли пять уголовных производств.

Напомним, что нардеп Богдан Яременко попал в скандал, когда журналисты засекли как он переписывался с девушками на сайтах знакомств и обсуждал интимны услуги за деньги. В итоге его уволили с должности главы парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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