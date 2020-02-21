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21 февраля • обновлено в 18:02
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Скандальный депутат назвал панику в Новых Санжарах "информационной операцией"

1.5т
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Скандальный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что паника вокруг эвакуации украинцев из Китая была "информационной операцией", частью которой стал его однопартиец.

Нардеп на своей странице в Facebook отметил, что правительство сработало как положено.

Яременко назвал причины паники в Новых Санжарах

Яременко назвал причины паники в Новых Санжарах

dialog.ua

"Не было недостатка информации. Во всей ситуации с распространением коронавируса. Даже содержание в тайне (в том числе и от депутатов, потому что мы честно и активно пытались выдавить информацию о месте размещения эвакуированных с министра Скалецкой) мне кажется оправданным", – отметил Яременко.

Депутат считает, что все стали "объектами информационной операции". "Если попытки оппозиционных политиков формировать позицию для критики власти я еще могу понять, то… Одним из триггеров ситуации стал депутат “Слуги народа”. Вот этого я понять не смогу. А пострадает не Зеленский или “Слуга народа”, пострадает Украина", – подчеркнул Яременко.

Нардеп добавил, что украинскую власть есть за что критиковать. Несмотря на это он заявил, что благодарен министру внутренних дел Арсену Авакову и министру здравоохранения Зоряне Скалецкой "за способность брать на себя ответственность", а также гражданам, "которые не теряют здравый рассудок и способность мыслить объективно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина эвакуировала своих граждан и некоторых иностранцев из китайского города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса COVID-2019. Их доставили в санаторий Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где они будут находиться на карантине 14 дней.

Местные жители оказались недовольны этим и устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями. В результате столкновений пострадали 10 человек. Правоохранители задержали 24 человек и открыли пять уголовных производств.

Напомним, что нардеп Богдан Яременко попал в скандал, когда журналисты засекли как он переписывался с девушками на сайтах знакомств и обсуждал интимны услуги за деньги. В итоге его уволили с должности главы парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персоны
Зоряна Скалецкая Богдан Яременко Александр Аваков
Место
Украина Киев
Теги
Министерство здравоохранения Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Министерство внутренних дел Украины
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Иванович Василий
Иванович Василий
А если что против кого-то, включая любого, задумают и будут втайне держать, этот депутат тоже будет "за", причем исключением не будет даже возможность нахождения и его самого там же в числе этих списочников, по поводу которых установлена тайна?! Как явно чувствуется в аргументации депутата, этот взгляд - классика понимания, что слуго-народные, прямо начиная с него = дилетанты, масло от маргарина даже не смогут в политике и ответственности отличить, что уж про большее-то говорить!..
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