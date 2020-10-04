Скандальные судьи времен Януковича снова вернулись на свои должности – СМИ

Скандальные судьи режима Януковича, которые после революции Достоинства были люстрированы, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, возобновились в должностях.

Об этом говорится в статье Олега Черныша "Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности", передает Главком со ссылкой на РБК.

Журналист пишет, что массовое увольнение судей, нарушивших присягу, произошло 29 сентября 2016. "Тогда Верховная Рада на внеочередном заседании "пакетом" уволила почти 30 судей. Это был последний день, когда парламент мог так поступить. Через сутки, 30 сентября, эта функция перешла к Высшему совету правосудия (ВСП). Через четыре года много уволенных Радой судей смогли восстановиться в должности и вернуться на работу в столичные суды", – говорится в статье.

Большинство "служителей Фемиды" со скандальной репутацией работают в Печерском и Шевченковском райсуде, в которых часто рассматриваются дела с участием представителей политической элиты.

Отдельно стоит Окружной админсуд Киева. Здесь подозреваемыми в захвате власти стали семь судей во главе с председателем суда Павлом Волком и двумя его заместителями. Сейчас ни один из них не отстранен от должности – констатирует Черныш.

Он отмечает, что "подарком" судебной системе стало принятое в начале июня решение Конституционного суда, который фактически отменил уголовную ответственность судей за неправосудные решения.

Больше судей, которые выносили противоречивые вердикты в "громких делах", работают в Печерском суде. "Именно судьи Печерского суда во времена режима Януковича выносили решения, которые принято считать политически мотивированными. С 2010 по 2013 год здесь были приговорены к тюремным срокам Юлия Тимошенко, Юрий Луценко и экс-заместитель министра обороны Валерий Иващенко. Все они после революции достоинства были реабилитированы, а их приговоры отменены. Судьи, которые их судили, начали подвергаться уголовному преследованию", – говорится в статье.

Родион Киреев, который судил Тимошенко, от украинского правосудия скрывается в Москве.

Зато судья Сергей Вовк, который выносил приговоры и Луценко, и Иващенко, остался в Украине и получил подозрение по вынесению заведомо неправосудных решений. В январе этого года Вовка полностью оправдали и признали невиновным. В июле это решение подтвердила апелляционная инстанция.

"Очистившись" от всех предъявленных обвинений, судья Сергей Вовк стал снова выносить решения по резонансным делам от ареста фигурантов уголовного дела об убийстве Шеремета и к взысканию с государственного ПриватБанка 10 млрд гривен.

Еще одна судья, которая восстановилась в должности в Печерском суде – Светлана Волкова, которая отпустила из-под стражи командира "черной роты" спецназа милиции "Беркут" Дмитрия Садовника, руководивший силовиками в момент расстрела "Небесной сотни" на Институтской в Киеве.

В августе этого года Волкову полностью оправдали. А еще в октябре 2019 Верховный Суд восстановил ее в должности судьи, признав незаконным и отменив решение Верховной Рады о ее увольнении.

Таким же образом вернулась на работу экс-заместитель председателя Шевченковского районного суда Киева Наталья Сиромашенко, которая выносила неправосудные решения против активистов Евромайдана, за что и была уволена.

Еще двое уволенных ранее судей Печерского райсуда Оксана Царевич и Виктор Кицюк, которые в 2015 году получили от правоохранителей подозрения по вынесению заведомо неправосудных решений против активистов Автомайдана и были освобождены, сейчас пытаются восстановиться на должностях.

Действующая судья Печерского суда Мария-Маргарита Пылаева, которая в декабре 2010 года отправила под стражу Юрия Луценко, избежала освобождения из-за истечения сроков привлечения к ответственности. Сейчас она как судья-спикер комментирует прессе позицию Печерского суда по различным вопросам.

Министр юстиции Денис Малюська признает, что Украина, подписав Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), взяла на себя обязательства ввести механизм "очистки" Высшего совета правосудия как ключевого органа судебной власти. Однако он прогнозирует, что прохождение соответствующего законопроекта в парламенте будет "мегасложным", – резюмирует автор.