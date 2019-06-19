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Скандальную чиновницу Наталью Баласинович исключили из списка "Европейской солидарности"

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Наталью Баласинович, которая стала фигуранткой видеоскандала с перепалкой с полицейскими, исключили из списка кандидатов в депутаты от "Европейской солидарности".

Об этом стало известно 19 июня – партия подала свои списки в ЦИК и фамилии чиновницы в них нет.

Наталья Баласинович

Наталья Баласинович

РБК

В сотне "ЕС", чьи документы 19 июня принял Центризбирком, треть опытных политиков, и 70 процентов новичков, в основном это ветераны, волонтеры и культурные деятели.

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Свою команду представил лично Петр Порошенко. Он заявил, что ведет в парламент "политический спецназ", который приведет Украину к членству в ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что члены его обновленной партии "Европейская солидарность" будут системно поддерживать все голосования за проевропейские законопроекты.

Кроме того, пятый президент Украины подчеркнул, что "ЕС" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны. При этом он выразил готовность помогать нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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леня зе
леня зе
Толик Шарий постарался.100500.браво.
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ivanov koly
ivanov koly
леня зе, петушарий нехай баллотируется в госдуму россии. там такие уроды нужны
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Маслов Олег
Маслов Олег
леня зе, если его видосы чудеса творят, что будет если он в Раду пройдет))
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