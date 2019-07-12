Скандальному экс-заму Пшонки разрешили баллотироваться в Раду

Экс-заместителя генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича Рената Кузьмина восстановили в качестве кандидата в депутаты на внеочередных выборах в Раду.

Такое решение принял Шестой апеляционный административный суд. Он отменил постановление ЦИК об отмене регистрации претендента, сообщил адвокат Кузьмина Артем Захаров на своей странице в Facebook.

"Шестой апелляционный административний суд отменил незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина как кандидата в народные депутаты. Прогнозирую агонию в определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК", – написал он.

Кузьмин идет под номером 35 в списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Верховный суд окончательно запретил идти в депутаты скандальному экс-депутату и олигарху Александру Онищенко.

Ранее ЦИК сняла с выборов бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал