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Скандальному экс-заму Пшонки разрешили баллотироваться в Раду

1.7т Читать материал на украинском

Экс-заместителя генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича Рената Кузьмина восстановили в качестве кандидата в депутаты на внеочередных выборах в Раду.

Такое решение принял Шестой апеляционный административный суд. Он отменил постановление ЦИК об отмене регистрации претендента, сообщил адвокат Кузьмина Артем Захаров на своей странице в Facebook.

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"Шестой апелляционный административний суд отменил незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина как кандидата в народные депутаты. Прогнозирую агонию в определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК", – написал он.

Кузьмин идет под номером 35 в списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Верховный суд окончательно запретил идти в депутаты скандальному экс-депутату и олигарху Александру Онищенко.

Ранее ЦИК сняла с выборов бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария.

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Персона
Ренат Кузьмин
Место
Украина
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Сало Уронили
Сало Уронили
чем больше в аерховном свинарнике будет разных крыс-тем веселей.
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